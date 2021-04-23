Майские выходные или все-таки нерабочие дни? Юрист объяснил, в чем разница

Между нерабочими и выходными днями есть разница, и пока президент РФ Владимир Путин не подпишет указ, нельзя сказать, будет ли предусмотрена при выходе на работу в майские праздники какая-то компенсация. Об этом «360» сообщила юрист правового центра «Человек и закон» Елизавета Владимирова.

«Пока указ не подписан, до конца не понятно, это будут нерабочие дни, как было в карантин, или выходные. В этом есть разница», — сказала юрист.

Российский президент в пятницу поддержал предложение, чтобы люди отдыхали с 1 по 11 мая. В разных изданиях эту информацию дали по-разному: одни написали, что 4–7 мая будут нерабочие дни, другие — что это будут выходные.

«Если это объявят выходными и работодатель заставляет выйти на работу, то здесь, согласно трудовому договору и ТК, есть ставка при необходимости выйти в выходные. То есть она удваивается или повышается, все зависит от работодателя», — объяснила Владимирова.

В Трудовом кодексе есть норма на случай выхода сотрудника на работу в выходные дни. Юрист отметила, что в таком случае работник в теории через суд может потребовать компенсацию.

«Такая норма предусмотрена, что выход на работу в выходные и праздничные дни фиксируется по другой ставке», — сказала Владимирова.

Если речь идет о нерабочих днях, то этот вопрос решается на усмотрение работодателя.