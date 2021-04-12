Майские праздники в России предложили продлить за счет новогодних каникул

Рабочие дни между майскими праздниками нужно сделать выходными за счет новогодних каникул. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить — как раз между майскими праздниками», — приводит агентство слова собеседника. Миронов подчеркнул, что весной россияне смогут отдохнуть на даче, а «зимой людям делать нечего».

Он отметил, что для отдыха в начале года хватит пяти дней и 7 января.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи, что рабочие дни между майскими праздниками в этом году могут сделать выходными на фоне пандемии коронавируса. Он добавил, что ему неизвестно о подобных планах правительственного штаба, а «эпидемическая обстановка в России сейчас гибкая».

Ранее почти половина жителей России поддержала идею председателя межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александра Корсунова сделать День космонавтики выходным. Своим предложением он поделился с главой Минтруда Антоном Котяковым.