Общество 14 августа 2023, 06:06 Майонез в России подорожает на 10% «Коммерсант»: производители майонеза повысят цены на 5–12% Freepik

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Крупные производители майонеза намерены провести индексацию стоимости на 5-12% из-за роста цен на основные ингредиенты. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ.

По словам одного из собеседников издания, об увеличении отпускной стоимости уведомили крупные производители майонезов. В связи с индексацией цены на майонез и некоторые соусы повысятся на 5-10%. Кроме того, подорожают продукты для ресторанов, включая порционные соусы в упаковках по 10 граммов.

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Накануне стало известно, что цена на обед, состоящий из картофельного пюре и мясных котлет, достигла рекордной стоимости с июня прошлого года. Сейчас одна порция обойдется в 254,54 рубля.

Ранее глава индейководческой ассоциации Юрий Марков рассказал «360», что повышение цен на индейку на 6,5% является минимальным. Стоимость на мясо этой птицы хотели повысить еще в 2022 году.