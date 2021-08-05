Майкла Калви признали виновным в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный»

Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу Baring Vostok. Основатель фонда Майкл Калви и еще шесть фигурантов были признаны виновными в хищении 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный».

На скамье подсудимых — сам Калви, операционный партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший глава «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, а также бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Все они не признали своей вины.

«Суд установил: Калви, Дельпаль, Абгарян, Зюзин, Владимиров, Кордичев, Цакунов совершили растрату, то есть хищение имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере», — заявила судья.

Согласно тексту приговора, преступление они совершили в составе организованной группы. Сторона гособвинения попросила назначить им условные сроки лишения свободы от четырех до шести лет.