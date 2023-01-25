Общество 25 января 2023, 16:15 Майка Тайсона вновь привлекли по делу об изнасиловании Daily Mail: Майка Тайсона обвинили в изнасиловании 30-летней давности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-чемпиона мира по боксу Майка Тайсона вновь обвинили в изнасиловании. Неизвестная женщина подала иск на знаменитость и потребовала взыскать с него пять миллионов долларов, сообщил Daily Mail.

Речь идет о случае, который якобы произошел еще в 1990 году в одном из ночных клубов в Олбани. Тайсон вызвался подбросить предполагаемую жертву на своем лимузине и потом изнасиловал ее.

Реклама

«Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать. Я несколько раз говорила ему нет и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал», — вспомнила женщина историю 30-летней давности.

При этом она захотела остаться инкогнито и не уточнила точную дату произошедшего. Тем временем представители боксера никак не прокомментировали сообщение.

Ранее Тайсон уже отсидел срок за аналогичный случай. В 1992 году суд приговорил боксера к шести годам заключения за изнасилование победительницы конкурса «Мисс Черная Америка» Дезире Вашингтон.

Однако он отсидел только три года. Благодаря адвокатам и хорошему поведению он вышел на свободу раньше срока.

Тем временем в США продолжается судебное дело в отношении одного из создателей популярного мультсериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда. Его обвинили в домашнем насилии. Из-за этого компания Adult Swim уволила сценариста из проекта.