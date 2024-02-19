Общество 19 февраля 2024, 16:00 Majesticare Care Homes: 104-летняя британка назвала пристрастие к молоку и шоколаду секретом долголетия

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Британка Кэтлин Сондерс отпраздновала 104-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Majesticare Care Homes.

День рождения долгожительница отпраздновала в доме престарелых. Британку навестили ее близкие и друзья. Кэтлин Сондерс заявила, что ей удалось прожить так долго, потому что она очень любит шоколад и молоко и не отказывает себе в этом лакомстве.

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