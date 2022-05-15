Май в Москве выдался холоднее, чем на Ямале

В этом году май может побить рекорд и стать самым холодным за историю наблюдений в XXI веке. Первые две недели месяца средняя температура в Москве держится в районе +10,5 градуса, что на 1,6 градуса ниже нормы, заявили синоптики Московского метеобюро и центра «Фобос».

Сейчас в столице холоднее, чем на Ямале. В Ямало-Ненецком округе метеорологи зафиксировали +20,5 градуса. А в Туруханском районе Красноярского края столбики термометра показали +23,5 градуса, написала kp.ru.

В начале неделе в Москве обещают от +13…+15 градусов. В середине недели теплее +16 не станет. Только к 20 мая воздух может прогреться до +20 градусов, а в выходные ожидается в районе +18…+19, но эти значения все равно отстают от нормы на пару градусов.

Самый холодный май, по данным синоптиков, был в 2017-м, когда температура в среднем составляла +10,7 градуса. Таким образом, в этом году последний весенний месяц может установить новый рекорд по холодной погоде.