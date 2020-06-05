Май 2020 года оказался рекордно теплым за последние 40 лет

Нынешний май был теплее, если сравнивать со средними температурами в этом месяце с 1981 по 2010 год, уточнили во Всемирной метеорологической организации.

Температуры выше средних наблюдались в ряде районов Сибири, Аляски и Антарктики. В некоторых частях Сибири температура была выше средней вплоть до 10 градусов.

Кроме того, май 2020 года оказался самым дождливым в истории метеонаблюдений. За месяц сумма накопленных осадков в Москве составила 146,9 миллиметра. Прошлый рекорд принадлежал маю 1993 года, когда синоптики зафиксировали 131,7 миллиметра.

За последние три дня весеннего месяца в столице и Московской области выпало более 100 миллиметров осадков, что составляет почти 200% месячной нормы.

В последних числах мая за два дня в сумме выпало более 140% месячных осадков. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал это уникальным явлением и редчайшим случаем.