    05 июня 2020, 18:19

    Май 2020 года оказался рекордно теплым за последние 40 лет

    Алена Макаренко

    Май 2020 года оказался теплее среднего показателя на 0,63 градуса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Copernicus Climate Change Service (C3S).
    Май 2020 года оказался рекордно теплым за последние 40 лет

    Нынешний май был теплее, если сравнивать со средними температурами в этом месяце с 1981 по 2010 год, уточнили во Всемирной метеорологической организации.

    Температуры выше средних наблюдались в ряде районов Сибири, Аляски и Антарктики. В некоторых частях Сибири температура была выше средней вплоть до 10 градусов.

    Кроме того, май 2020 года оказался самым дождливым в истории метеонаблюдений. За месяц сумма накопленных осадков в Москве составила 146,9 миллиметра. Прошлый рекорд принадлежал маю 1993 года, когда синоптики зафиксировали 131,7 миллиметра.

    За последние три дня весеннего месяца в столице и Московской области выпало более 100 миллиметров осадков, что составляет почти 200% месячной нормы.

    В последних числах мая за два дня в сумме выпало более 140% месячных осадков. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал это уникальным явлением и редчайшим случаем.