Mail.ru оштрафовали за публикации о несогласованных акциях в «Одноклассниках»

Mail.ru Group оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление в соцсети «Одноклассники» постов. В них содержались призывы участвовать в несогласованных акциях.

«По двум делам об административных правонарушениях вынесены постановления мирового судьи. <…> ООО „Мейл.ру“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей», — об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Савеловского районного суда Мария Михайлова.

Михайлова разъяснила, что данные решения вынесли мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несогласованных акциях. Сумма штрафов составит от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Twitter почти не обращает внимания на требования Роскомнадзора. Соцсети направили более 28 тысяч запросов с просьбами удалить запрещенную в России информацию, но 2,8 тысячи публикаций так и не исчезло. Ведомство уверено, что Twitter не собирается бороться с запрещенным контентом. И это напоминает историю с Telegram, который в итоге не очень удачно, но запретили.