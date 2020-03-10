Mail.ru Group запускает архив военных фотографий с технологией распознавания лиц

К 75-летию Великой победы Mail.ru Group запускает фотоархив «Лица Победы», который благодаря технологии Vision сможет проанализировать особенности лиц на старых снимках и поможет участникам проекта найти своих родственников на изображениях других пользователей.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга. Проект объединит «Почту Mail.ru», «облачную» платформу Mail.ru Cloud Solutions, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Пользователи, обнаружившие своих родственников на других фотографиях, смогут пообщаться с их владельцами через перечисленные сервисы.

Сбор фотографий стартует 11 марта на сайте 9may.mail.ru или в специальном мини-приложении в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Система Vision от Mail.ru способна за несколько секунд распознать людей на снимке и найти другие фото с ними, учитывая особенности архивных снимков, их сохранность и цветовую гамму. Вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова заявила агентству, что таким образом будет создан первый в мире военный инновационный фотоархив, который к тому же поможет россиянам «найти недостающие страницы биографии своей семьи».

Позднее архив будет включен во всенародный исторический депозитарий.

В 2019 году ко Дню Победы Mail.ru Group запускала другой технологичный проект, позволяющий на основе работы нейросетей реставрировать военные фотографии, загруженные пользователями.