Махачкалинские школьники станцевали в балетных пачках. Такое перевоплощение в Дагестане не оценили

Ученики одной из махачкалинских школ станцевали «Лебединое озеро» в балетных пачках, чтобы повеселить одноклассников. Видео с выступлением парней в женских нарядах разлетелось в Сети. Шутку в Дагестане не оценили.

Член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев в разговоре с «360» раскритиковал восьмиклассников и отметил, что в регионе такие перевоплощения неприемлемы.

«У нас не приветствуется это. Даже в виде шутки у нас это не приветствуется. Тем более там один прыгает на другого, тот его поддерживает. У нас даже контактировать, кроме как рукой поздороваться, больше даже не принято», — объяснил Хадулаев.

По словам собеседника, переодевание мужчин в женскую одежду в Дагестане воспринимают как первый шаг к пороку. Он подчеркнул, что республика — это религиозный регион, поэтому в негативной реакции на этот танец нет ничего удивительного.

«Директор лицея несет ответственность, конечно. Она же должна понимать, что произойдет, что это будет критика, жесткая критика будет. <…> Даже к маленькому мальчику у нас отношение как к взрослому мужчине. <…> С ним разговаривают как со взрослым человеком», — добавил общественник и выразил уверенность, что для ребят этот негатив станет уроком, а ответственность в этой ситуации на себя должны взять взрослые.

Хадулаев подчеркнул, что школьников за танец в пачках в Дагестане «никто линчевать не будет», но обязательно осудят. «Для Кавказа это недопустимо», — подытожил собеседник.