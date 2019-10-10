Магнитогорск шокировала зарплата местной медсестры
Магнитогорские сообщества в соцсетях взорвались волной обсуждения опубликованной фотографии расчетного листка медсестры местной больницы. Ее зарплата за месяц составила 2900 рублей, сообщил сайт Ura.ru.
«Зарплата медсестры „Сдохни медсестра“», — озаглавил автор пост в паблике «Черное& Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». На прикрепленном фото расчетного листка указано, что за август женщина получила около 2,9 тысячи рублей, а в сентябре — 11,8 тысячи рублей.
Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то недоумевает, как возможна такая зарплата. Другая часть пользователей обратила внимание, что за август медсестра отработала всего 39 часов. По второй же расчетке, зарплата с учетом аванса составила около 16 тысяч рублей.
Приемная и пресс-служба больницы оказались недоступны для комментариев. Пресс-служба мэрии Магнитогорска попросила обратиться за комментарием с письменным запросом.