Магнитогорск шокировала зарплата местной медсестры

«Зарплата медсестры „Сдохни медсестра“», — озаглавил автор пост в паблике «Черное& Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». На прикрепленном фото расчетного листка указано, что за август женщина получила около 2,9 тысячи рублей, а в сентябре — 11,8 тысячи рублей.

Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то недоумевает, как возможна такая зарплата. Другая часть пользователей обратила внимание, что за август медсестра отработала всего 39 часов. По второй же расчетке, зарплата с учетом аванса составила около 16 тысяч рублей.

Приемная и пресс-служба больницы оказались недоступны для комментариев. Пресс-служба мэрии Магнитогорска попросила обратиться за комментарием с письменным запросом.