Россиянам рассказали о надвигающихся магнитных бурях

Россиян предупредили о надвигающихся на планету магнитных бурях. Они накроют Землю в ближайшие выходные — 26 и 27 сентября.

Об этом сообщил центр «Фобос». Там отметили, что к концу подходит 25-й цикл солнечной активности. Это подтверждают магнитные бури, которые возможны в ближайшие выходные.

«В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь», — отметили в центре.

Там подчеркнули, что магнитные бури не продлятся долго. Уже в понедельник геомагнитное поле начнет постепенно успокаиваться. К середине недели «в околоземном космическом пространстве воцарится полный штиль».

В центре «Фобос» отметили, что магнитные бури могут вызвать помехи в радиосвязи, а также сбои в работе спутниковых и энергетических систем. Кроме того, они способны спровоцировать перебои в работе космических аппаратов. Возможно появление северного сияния, которое можно будет наблюдать с Земли.

В это время метеозависимым людям рекомендовано ограничить работу, которая требует особого внимания и сосредоточенности, избегать стрессов и больше отдыхать на природе.