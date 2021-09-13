«Магнит» устроит внеплановую проверку после отравления покупателей арбузом со средством от насекомых
Торговая сеть «Магнит» проведет внеплановую проверку своих подрядчиков по дезинсекции. Об этом заявили представители компании.
Помимо этого, ретейлер усилит меры санитарного контроля в магазинах, сообщило РИА «Новости».
Заявление последовало после того, как СК РФ показал на видео дезинсекцию в магазине, которая проводилась с нарушениями. Записи с камер были изъяты в рамках расследования дела о смертельном отравлении женщины и девочки на Совхозной улице в Москве. По версии следователей, причиной отравления могло стать нарушение правил при дезинсекции в магазине «Магнит», где семья купила арбуз.
В Роспотребнадзоре сегодня сообщили, что на арбузах из квартиры на Совхозной улице и из «Магнита» нашли следы вещества для уничтожения насекомых. Оно использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина.
После смерти женщины и ее внучки в «Магните» сняли с продажи всю партию арбузов до выяснения причин случившегося. Представитель сети ранее заявлял, что обработка фруктов в магазинах не представляет опасности для здоровья людей.
По делу об отравлении на Совхозной улице уже задержан первый подозреваемый. Это сотрудник, который проводил дезинсекцию.