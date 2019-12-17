«Магнит» прокомментировал половинки тортов на прилавках

«Для удобства покупателей в магазинах розничной сети „Магнит“ продаются торты разного веса, в том числе посетители могут приобрести половину понравившегося кондитерского изделия. Это позволяет не покупать целый торт, а взять продукцию меньшей массы в индивидуальной упаковке», — рассказали в пресс-службе.

Также стало известно, что подобные упаковки появились в сети магазинов «Ашан». В пресс-службе ритейлера рассказали, что это обусловлено появившимся спросом.

«Решение о вводе в ассортимент данной продукции было принято в связи с появившимся спросом», — заявили в «Ашане».

На появление необычной упаковки обратил внимание один из пользователей Facebook.