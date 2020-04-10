Магистр «Что? Где? Когда?» рассказал о тяжелых переживаниях Друзя из-за отстранения от игры
Магистр игры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев рассказал «Газете.ru», что Александр Друзь тяжело переживал отстранение от игры в прошлом году. Его обвинили в попытке подкупа редактора программы. Об этом «Газета.ru».
«Мы с Сашей дружим больше 40 лет. Я жду этого момента, когда он вернется, и мы снова будем играть вместе», — признался собеседник издания.
Он выразил надежду, что неприятная история, которая случилась с Друзем, никак не отразится на его игре. Сиднев добавил, что возвращение потребует от магистра некоторых усилий и подготовки.
12 апреля команда Сиднева сыграет против телезрителей. Кроме Друзя в нее вошли Михаил Дюба, Леонид Тимофеев, Инна Семенова и Борис Левин.