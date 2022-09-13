Магазины Zara и Massimo Dutti в России закроются в ноябре | 360°

Общество 13 сентября 2022, 13:55 Поделиться Telegram

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Viber Магазины Zara и Massimo Dutti в России закроются в ноябре ТАСС: магазины Zara, Massimo Dutti и Oysho могут закрыться в России в ноябре РИА "Новости

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Популярные магазины одежды и обуви Zara, Massimo Dutti и Oysho, принадлежащие испанской компании Inditex Group, могут окончательно закрыться в России в ноябре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мнение экспертов рынка торговой недвижимости.

«Окончательное закрытие этих магазинов может произойти до конца ноября», — сообщил источник.

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Руководство Inditex после начала специальной операции РФ на Украине объявило о приостановлении деятельности брендов торговой сети в России. Также компания владеет магазинами Uterque, Stradivarius, Bershka и Pull & Bear.

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Мэрия Москвы сообщала, что после ухода иностранных брендов с рынка одежды в столице в 2,6 раза вырос объем производимой одежды. Таким образом отечественные производители пытаются занять освободившуюся нишу.

Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказывал, что многие из иностранных брендов, объявившие об уходе из России, хотят вернуться. Он намекнул, что причиной первоначального ухода западных фирм могли стать логистические трудности доставки товаров.

Зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр заявлял, что в случае возвращения в Россию иностранные бренды должны полностью выплатить издержки своим арендодателям и сотрудникам.

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