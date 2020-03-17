Магазины заявили о постоянном пополнении запасов продуктов

Ритейлеры зафиксировали повышенный спрос покупателей на бакалею, средства личной гигиены и бытовую химию. Как утверждают производители, они готовы обеспечить повышенные нужды торговых сетей, при этом они убеждены, что такая ситуация носит временный характер. Ажиотажа и нехватки товаров нет. В целом сейчас ситуация спокойная.

Минпромторг уже разослал ритейлерам письмо, в котором указаны рекомендации поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров. Ведомство также попросило сотрудников магазинов проводить дезинфекцию тележек и дверных ручек, а также следить за тем, чтобы покупатели стояли в очереди на расстоянии не менее метра друг от друга.

Россияне в панике опустошают полки магазинов. Страх связан с коронавирусом. Видимо, по мнению людей, без последствий пандемия не пройдет. Сложилось впечатление, что граждане готовятся к какому-то невероятному кризису, из-за которого та же гречка подорожает в два раза. Но все же на дворе 2020 год, и огромные торговые сети вряд ли хотят разоряться, поднимая цены на ходовые товары, или отказываться поставлять новые партии. Политолог и гендиректор компании PR-3000 Станислав Редкевич по просьбе «360» объяснил, оправданны ли действия россиян.