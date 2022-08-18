Магазины задумались о продаже просроченных продуктов

В России захотели выпустить в продажу просроченные продукты. Ретейлеры предположили, что ими заинтересуются производители кормов и удобрений. С точки зрения закона просрочку считают опасной продукцией.

К поиску покупателей уже приступили в сети «Магнит», сообщили «Известия» со ссылкой на документы компании.

Предприятие, у которого почти 27 тысяч магазинов, захотело сократить объем отправляемых на полигоны пищевых отходов. Торговая сеть планирует вдвое снизить объем подобного мусора к 2025 году.

Чтобы достичь цели, компания хочет оптимизировать закупки у поставщиков. Продукты она будет передавать на переработку, а просроченные — продавать контрагентам. При использовании нового подхода «Магнит» будет руководствоваться постановлением правительства РФ о порядке изъятия из обращения опасной продукции.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что сейчас продавать просроченные продукты питания нельзя. Однако после подтверждения безопасности товаров ретейлеры смогут заключить с партнерами договор об утилизации или уничтожении продукции.