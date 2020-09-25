Магазины Sunlight оштрафовали за фейковый уход с рынка
В марте россиянка направила обращение для рассмотрения в Волгоградское УФАС. В нем она обратила внимание, что ювелирный магазин распространяет якобы недостоверную информацию об очередном закрытии своих точек. Представители сети рассылали СМС-сообщения с текстом: «Уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (одна штука в руки), остальное до -80%».
В УФАС постановили, что это объявление нарушает законодательство о рекламе, сообщил «Блокнот».
«Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности», — отметила заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.
Сумма штрафа складывалась на основании факта, что Sunlight периодически вводит потребителей в заблуждение. Сеть пытается спровоцировать ажиотажный спрос с помощью недостоверной рекламы о предстоящем закрытии магазинов или уходе с рынка.
«Выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, видимо, выбрала краткосрочный эффект, это ее право», — добавила Никуйко.
Жалобы на недостоверную рекламу от Sunlight поступают и от других людей до сих пор.