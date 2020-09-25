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    25 сентября 2020, 16:20

    Магазины Sunlight оштрафовали за фейковый уход с рынка

    Алена Макаренко

    Сеть магазинов Sunlight оштрафовали на 400 тысяч рублей за фейковый уход с рынка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на релиз УФАС Волгоградской области.

    В марте россиянка направила обращение для рассмотрения в Волгоградское УФАС. В нем она обратила внимание, что ювелирный магазин распространяет якобы недостоверную информацию об очередном закрытии своих точек. Представители сети рассылали СМС-сообщения с текстом: «Уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (одна штука в руки), остальное до -80%».

    В УФАС постановили, что это объявление нарушает законодательство о рекламе, сообщил «Блокнот».

    «Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности», — отметила заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.

    Сумма штрафа складывалась на основании факта, что Sunlight периодически вводит потребителей в заблуждение. Сеть пытается спровоцировать ажиотажный спрос с помощью недостоверной рекламы о предстоящем закрытии магазинов или уходе с рынка.

    «Выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, видимо, выбрала краткосрочный эффект, это ее право», — добавила Никуйко.

    Жалобы на недостоверную рекламу от Sunlight поступают и от других людей до сих пор.

    Новости SMI.FM