Магазины Sunlight оштрафовали за фейковый уход с рынка

В марте россиянка направила обращение для рассмотрения в Волгоградское УФАС. В нем она обратила внимание, что ювелирный магазин распространяет якобы недостоверную информацию об очередном закрытии своих точек. Представители сети рассылали СМС-сообщения с текстом: «Уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (одна штука в руки), остальное до -80%».

В УФАС постановили, что это объявление нарушает законодательство о рекламе, сообщил «Блокнот».

«Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности», — отметила заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.

Сумма штрафа складывалась на основании факта, что Sunlight периодически вводит потребителей в заблуждение. Сеть пытается спровоцировать ажиотажный спрос с помощью недостоверной рекламы о предстоящем закрытии магазинов или уходе с рынка.

«Выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, видимо, выбрала краткосрочный эффект, это ее право», — добавила Никуйко.

Жалобы на недостоверную рекламу от Sunlight поступают и от других людей до сих пор.