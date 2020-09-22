Магазины шин и автозапчастей запретили размещать в новостройках

Правила противопожарной защиты изменились. Теперь в жилых новостройках не будет магазинов автомобильных масел, шин и синтетических ковров. Причина в том, что эти материалы — легковоспламеняющиеся.

В пресс-службе МЧС сообщили об изменениях в правилах противопожарной защиты, которые устарели. В ведомстве сообщили, что запретят открывать магазины в новостройках, торгующие моторными маслами, шинами, автозапчастями и коврами. Все эти предметы повышают пожароопасность в многоквартирных домах, передает ТАСС.

Ограничения не коснутся тех помещений, которые не складируют опасную продукцию, а работают как приемщики заказов. Запрет, предложенный МЧС, распространится только на новостройки. Действующие магазины с подобной продукцией продолжат работать.

В то же время Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается повлиять на решение МЧС по поводу соответствующих магазинов в новостройках. По мнению участников рынка, 17% предприятий закроются, а у 20% упадут продажи, передает «Коммерсант».