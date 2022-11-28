Общество 28 ноября 2022, 07:49 Магазины с необходимыми товарами без уплаты НДС предложили открыть в больницах России Политолог Орлов: в больницах надо открыть магазины с товарами первой необходимости freepik

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В медицинских учреждениях следует открыть магазины с товарами первой необходимости, в цену которых не будет включен НДС. С соответствующим предложением на имя главы Минздрава Михаила Мурашко выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передали в RT.

По мнению политолога, у граждан на стационарном лечении есть постоянная потребность в товарах первой необходимости, например, в средствах личной гигиены. Но не у всех есть родственники, которые могли бы всем обеспечить больного, принеся и передав ему все необходимые вещи. А самим пациентам обычно во время лечения здание медицинского учреждения покидать нельзя.

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«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности создания в медицинских учреждениях точек торговли товарами первой необходимости без включения добавленной стоимости в цену реализации (освобожденные от НДС)», — написал Орлов в обращении.

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До этого он предложил сделать образование в вузах Дальнего Востока полностью бесплатным. С этим предложением он обратился на имя главы Министерства науки Валерия Фалькова.