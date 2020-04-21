Магазины призвали закрыть весы для покупателей и продавать еду в упаковках

Роспотребнадзор рекомендовал магазинам убрать возможность взвешивания продуктов покупателями. Для противодействию коронавирусу товары посоветовали продавать уже в упаковках.

«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», — говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте.

В ведомстве также рекомендовали, чтобы один и тот же человек не занимался выдачей товаров и принятием оплаты за них. Руководству магазинов следует разделить работников по участкам, чтобы сохранить между ними дистанцию.

Роспотребнадзор, кроме того, еще раз напомнил об обязательных средствах защиты для сотрудников магазинов. Им нужно обязательно каждый день перед сменой мерить температуру.

В торговом зале и в очереди на кассу должна быть разметка, которая позволит соблюдать дистанцию между покупателями в 1,5 метра.

В России, по информации на 21 апреля, больше 52 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 456 человек, вылечились — свыше 3,8 тысячи.