Магазины пожаловались на остановку поставок импортного алкоголя

Он отметил, что сейчас идет самая большая закупка иностранных спиртных напитков из-за рубежа, чтобы наполнить прилавки к новогодним праздникам.

Информацию о проблемах с акцизными марками подтвердили в сети «Красное и белое». Там отметили, что Центральная акцизная таможня не выдала марки в установленные сроки. Экспортеры недополучили акцизы еще по февральским заявкам. Проблема оказалась в том, что Федеральная таможенная служба не заключила контракт на дополнительное производство акцизных марок.

Сеть «Азбука вкуса» самостоятельно занимается импортом алкоголя. Там подтвердили, что с поставками возникли перебои. Дефицит акцизных марок начался еще в феврале, поэтому бутылки с импортным алкоголем остаются на таможне.

По словам представителя сети, срок между заявкой на изготовление и фактическим получением акцизной марки составляет около 30 дней. Но после этого ее нужно зафиксировать в системе ЕГАИС, что также занимает время.

В ФТС заявили, что дефицита акцизных марок на импортный алкоголь нет. Но со второй половины этого года спрос импортеров значительно вырос. Как отметил представитель ведомства, в первом полугодии таможня заказала 523,5 акцизных марок, что на 12% больше, чем годом ранее. Но по ряду отдельных видов продукции спрос превысил 35%.

В таможенной службе отметили, что сейчас «Гознак» допечатает более 400 миллионов новых акцизных марок. Их отгрузка пройдет в середине августа.

Представитель ФТС отметил, что крупные ассоциации поставщиком импортного алкоголя могли предоставлять информацию о своих планах по поставкам. Но такой системы обмена информацией нет, то ведомство ориентируется на спрос, который был в прошлом году.