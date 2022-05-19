Магазины одежды Reserved и House вновь откроются в ближайшие выходные

Магазины одежды Reserved и House вновь начнут открываться в России в ближайшие выходные. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию польской компании LPP, владеющей этими брендами.

Одновременно ретейлер заявил о решении продать российское подразделение китайскому консорциуму.

«Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — рассказали в компании.

В конце марта LPP заявила о закрытии всех магазинов в России. Ранее компания приостановила транспортировку товаров и все инвестиции в РФ, а также закрыла интернет-продажи своих брендов.

Кроме Reserved и House, LPP принадлежат бренды Cropp (повседневная одежда), Mohito (элегантные одежда и аксессуары) и Sinsay (одежда в стиле casual, а также — для мам и детей).

Компания владеет более чем двумя тысячами магазинов общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров.