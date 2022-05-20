Магазины одежды Reserved и Cropp будут работать России под новыми брендами

Магазины Reserved и Cropp, принадлежащие польской компании LPP, станут работать в России под другими брендами. Об этом сообщило издание «Говорит Москва» в Telegram-канале.

Новые названия будут более лаконичными: RE и CR. Магазины уже начали работать в Перми, Тюмени, Екатеринбурге. Ранее компания сообщала, что торговые точки возобновят работу в эти выходные, и одновременно заявила о решении продать российское подразделение китайскому консорциуму.

Магазины бюджетной брендовой одежды для повседневного и уличного стиля Reserved и Cropp закрылись в России в конце марта. Компания объявила о приостановке торговли и инвестиций на территории страны. Помимо указанных, LPP владеет брендами House, Mohito и Sinsay. Сейчас их магазины также возобновляют работу в России.

В марте на фоне событий на Украине об уходе с российского рынка заявил ряд зарубежных компаний, в том числе модные бутики. Однако десятки популярных брендов одежды в стиле casual продолжали работу.