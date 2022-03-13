Магазины одежды и обуви бренда Vans временно приостанавливают свою работу в России. Об этом «Газете.ru» сообщила сотрудница московского магазина бренда со ссылкой на свое руководство.

По словам собеседницы издания, торговые точки прекратят работать уже 14 марта.

«Мы об этом узнали только вчера. Нам обещают платить в это время минимальную зарплату, но без всяких бонусов и так далее», — пояснила сотрудница.

Зарубежные компании одна за другой приостанавливают бизнес в России на фоне спецоперации на Украине и санкций Запада. В частности, о решении временно закрыть в РФ 850 ресторанов быстрого питания с 14 марта сообщила американская компания McDonald’s. Правда, по данным СМИ, рестораны сети могут снова открыться уже месяца через полтора.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что жадность западных брендов перевесит их русофобию, поэтому они вернутся в Россию, но не всем уже хватит места.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал «принципиальный и жесткий» ответ иностранным компаниям, ушедшим с российского рынка. Медведев добавил, что вернуться им будет непросто.