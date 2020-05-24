Магазины одежды будут создавать 3D-модели для бесконтактной примерки

Магазины разрабатывают решения, которые позволят примеривать одежду удаленно. Такая мера понадобится после открытия магазинов, когда еще сохраняется риск заражения коронавирусом.

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что требования к магазинам вряд ли будут однотипными из-за разного вида товаров.

«В любом случае придется соблюдать санитарно-защитные нормативы, которые не отменяются. В ретейле разрабатываются варианты технологий, обеспечивающих примерку, выбор фасона и другие процедуры, сопровождающие покупку одежды на удаленке», — сказал Разбродин.

Эксперт добавил, что на Западе уже не один год есть практика внедрения 3D-моделей для примерок.

Дизайнер и предприниматель Дмитрий Шишкин добавил, что 3D-модель означает создание трехмерного профиля, куда клиент сможет заносить свои мерки. Он рассказал, что они и раньше применяли эту технологию, но делали это, чтобы избежать большого числа возвратов покупок онлайн.

По мнению дизайнера, оффлайн-продажи в магазинах после выхода из пандемии сойдут на нет.

Магазины одежды из-за пандемии коронавируса закрыли еще в марте, поскольку там не продаются товары первой необходимости.