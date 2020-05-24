    24 мая 2020, 09:59

    Магазины одежды будут создавать 3D-модели для бесконтактной примерки

    Юлия Булыгина

    Магазины разрабатывают решения, которые позволят примеривать одежду удаленно. Такая мера понадобится после открытия магазинов, когда еще сохраняется риск заражения коронавирусом.

    Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что требования к магазинам вряд ли будут однотипными из-за разного вида товаров.

    «В любом случае придется соблюдать санитарно-защитные нормативы, которые не отменяются. В ретейле разрабатываются варианты технологий, обеспечивающих примерку, выбор фасона и другие процедуры, сопровождающие покупку одежды на удаленке», — сказал Разбродин.

    Эксперт добавил, что на Западе уже не один год есть практика внедрения 3D-моделей для примерок.

    Дизайнер и предприниматель Дмитрий Шишкин добавил, что 3D-модель означает создание трехмерного профиля, куда клиент сможет заносить свои мерки. Он рассказал, что они и раньше применяли эту технологию, но делали это, чтобы избежать большого числа возвратов покупок онлайн.

    По мнению дизайнера, оффлайн-продажи в магазинах после выхода из пандемии сойдут на нет.

    Магазины одежды из-за пандемии коронавируса закрыли еще в марте, поскольку там не продаются товары первой необходимости.