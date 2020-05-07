Магазины непродовольственных товаров могут открыть в Башкирии

По словам Хабирова, в ближайшее время могут открыться некоторые промтоварные магазины. Таким образом планируется поддержать региональных производителей мебели.

Министр промышленности и энергетики республики Александр Шельдяев уточнил, что всего в Башкирии зарегистрировано свыше 130 предприятий мебельной отрасли. В связи с карантинными мерами они прекратили работу с 30 марта.