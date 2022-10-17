Магазины Metro приостановили работу из-за сбоев во внутренних системах | 360°

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Магазины Metro приостановили работу из-за сбоев во внутренних системах

Магазины и сайт Metro приостановили работу из-за сбоев во внутренних системах в ряде стран

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Торговые центры и интернет-магазин Metro приостановили работу из-за перебоев во внутренних системах. Данные об этом появились в Telegram-канале ретейлера.

«Торговые центры временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной IT-структуре в ряде стран группы. Причины технического сбоя выясняются», — указано в сообщении.

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Представители ретейлера извинились перед покупателями за неудобства. О возобновлении работы информируют отдельно.

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При этом сайт Metro работает, хотя грузится медленно. Клиенты по-прежнему могут добавлять товары в корзину.

Компания Metro была основана в Германии в 1964 году, в России первый офис зарегистрировали в 2000-м. На следующий год в Москве открылось уже два торговых центра компании, и в дальнейшем она значительно расширилась именно за счет торговли в России. Сейчас в 51 регионе страны действуют 93 ТЦ ретейлера. В общей сложности в них трудятся около 12 тысяч человек. Помимо России, компания работает еще в 24 странах.

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