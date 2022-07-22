Турецкая компания Fiba Retail, которая привезла в Россию британский бренд одежды Marks & Spencer (M&S), может стать одним из новых франчайзи испанского бренда Mango. Fiba Retail намерена открыть магазины Mango в РФ на месте M&S. Об этом написала газета «Ведомости».

Источники издания заявили, что число точек обсуждается, но первая из них может появиться в ТРЦ «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве. Газета напомнила, что у Mango было 55 собственных магазинов в России, 53 точки работали по франшизе.

Испанская сеть в марте этого года приостановила работу российских магазинов, при этом франчайзинговые площадки не закрывались. Mango в июне заявила о намерении уйти из России, а свои точки передать франчайзи. При этом партнеры Mango могут и дальше закупать продукцию компании, но логистикой они теперь будут заниматься сами.

Некоторые магазины Mango, которые закрылись в марте, уже заработали. Точка открылась в ТЦ «Кунцево плаза», в ТЦ «Атриум» и в ТЦ «Авиапарк». Покупатели смогут начать покупать вещи бренда до конца недели.

Накануне сообщалось, что магазин джинсов Levi`s вновь заработал в «Авиапарке», но под новым названием — JNS.