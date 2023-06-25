Общество 25 июня 2023, 12:34 Магазины крупнейших сетей в Москве 26 июня продолжат работу в обычном режиме АКОРТ: крупнейшие сети магазинов в Москве 26 июня будут работать в обычном режиме РИА «Новости»

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Магазины крупнейших ретейлеров в Москве продолжат работу в понедельник, 26 июня, в обычном режиме. Об этом ТАСС рассказал глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Магазины федеральных торговых сетей в выходные дни в Москве будут работать в штатном режиме, в соответствии с графиками», — сказал он.

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АКОРТ в настоящее время объединяет свыше 20 крупнейших отечественных компаний, занимающих порядка 30% всего рынка: «Детский мир», «Ашан», Metro Cash & Carry, «Спортмастер», «М.Видео-Эльдорадо», «Лента», «Магнит», X5 Group, «Снежная королева» и другие.

В субботу в столице ввели режим контртеррористической операции. Мэр города Сергей Собянин объявлял, что 26 июня станет нерабочим днем в целях минимизации рисков.

Исключение предусмотрели лишь для городских служб, оборонно-промышленного комплекса, предприятий непрерывного цикла и органов власти.