Магазины косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» снова откроются в России — СМИ | 360°

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Магазины косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» снова откроются в России — СМИ

«Ведомости»: магазины «Иль де Ботэ» снова откроются в России

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Магазины косметики «Иль де Ботэ» откроются на месте торговых точек бренда Sephora в России, написали «Ведомости» со ссылкой на источник в компании.

Летом AFP сообщило о продаже сетью Sephora своих 88 магазинов «Иль де Ботэ» в России местному генеральному директору Евгению Дроздову. С 10 октября магазины вновь откроются. Ребрендинг всех точек будет завершен до начала 2023 года.

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Условия сделки между Дроздовым и руководством Sephora неизвестны. По его словам, «Иль де Ботэ» станет автономной компанией, ее финансовое состояние оценивается как стабильное.

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В феврале Россия объявила о начале спецоперации на Украине. Западные страны ввели новые антироссийские санкции, а крупные международные торговые сети и компании свернули свою деятельность на территории РФ.

Некоторые фирмы продали свой российский бизнес местному менеджменту. Среди них сеть ресторанов быстрого питания McDonalds, которая после ребрендинга стала называться «Вкусно — и точка». Компания по-прежнему набирает персонал и открывает рестораны в новых местах.

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