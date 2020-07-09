Магазины IKEA откроются в Ленинградской области с 13 июля

Магазины шведской компании IKEA откроются в Ленинградской области с 13 июля. Торговые точки вновь заработают на Парнасе и в Кудрово, сообщили руководители компании.

Уточняется, что предприятия организуют работу согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Так, в начале дня работники будут проходить температурный контроль. Обязательно использование средств индивидуальной защиты: медицинских маскок и перчаток. Помещения будут дезинфицировать.

Посетители также должны носить маски. Число людей в магазине ограничат. О загруженности зала будут сообщать на сайте компании. Для соблюдения социальной дистанции на полу нанесут специальные разметки, пишет ИА Nation News.

Еще клиенты смогут приобрести товары в рассрочку, предварительно подав заявку. Администрация рекомендует использовать перчатки и выбирать бесконтактный способ оплаты.