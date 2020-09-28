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    28 сентября 2020, 09:15

    Магазины «Ашан» в Москве оштрафовали на 1,5 млн рублей

    Андрей Иванов

    Роспотребнадзор по Москве оштрафовал столичные магазины сети «Ашан» на 1,55 миллиона рублей за недостоверное декларирование хлеба и кулинарии. Об этом сообщил сайт ведомства.
    Магазины «Ашан» в Москве оштрафовали на 1,5 млн рублей

    «В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства в области технического регулирования, связанные с недостоверным декларированием изготавливаемой и реализуемой в гипермаркетах ООО „Ашан“ для населения пищевой продукции (хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов, закусок)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

    Перед продажей исследовали всего 30% продукции. Ряд показателей вообще не проверяли, а продукты с большим сроком годности не изучали в лаборатории.

    «Ашан» оспорил решение о прекращении действия девяти деклараций о соответствии продуктов. Тяжба длилась год. Суд признал законным решение Роспотребнадзора.

    В августе СМИ сообщили, что «Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией. Глава российского подразделения Йоханнес Толай создал комитет по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству.

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