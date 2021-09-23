Магазин в Сургуте повесил рисунок кнопки вызова персонала для инвалидов на месте настоящей

В магазине «Рукодельница» в Сургуте для людей с инвалидностью вместо кнопки вызова персонала повесили муляж. Сотрудники распечатали на принтере изображение с кнопкой и установили его на место реальной кнопки. Об этом рассказало издание «Важные вести» в Twitter.

С замечанием о муляже обратилась в местную газету Сургута жительница Галина. Она прислала в редакцию фото, на котором и изображена имитация.

«Это что, шутка какая-то?! Человеку на коляске нужно самому взбираться по этой крутой лестнице или попытаться докричаться до продавцов?!» — возмутилась женщина.

В магазине пояснили, что табличка со шрифтом Брайля и кнопка вызова персонала были выдернуты хулиганами. Пока они не восстановлены, сотрудники решили повесить на это место муляж.

«У нас там была кнопка и нормальная табличка. Какие-то хулиганы это дело все оторвали. И уже это не в первый раз. Когда неделю назад опять произошла такая ситуация, сотрудники нашего магазина наклеили туда эту бумагу и дали заявку на подключение новой кнопки. Сотрудники проявили у нас инициативу, ну, так произошло, что ж. На самотек это не пускаем, скоро починим», — прокомментировали инцидент в магазине.