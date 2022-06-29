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    29 июня 2022, 14:35

    Магазин в Перми открыл продажу Lego на развес

    Использованные детали Lego стали продавать в Перми на развес

    Анна Усачева

    Магазин вторичной продажи в Перми предложил покупателям детали конструктора Lego на развес. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подъем».

    Магазин в Перми открыл продажу Lego на развес

    Владелец магазина Дмитрий Калмыков заверил, что покупателям не достанутся детали со следами зубов и иными дефектами.

    «Мы выкупаем бывшие в употреблении конструкторы Lego хорошего качества и дарим им вторую жизнь», — сказал Калмыков.

    По его словам, магазин получает конструкторы не только от клиентов. Часть поставок идет от магазинов из российских и зарубежных городов.

    Калмыков отметил, что идея о необычном формате продажи деталей Legо родилась из запросов покупателей.

    «В связи с нынешней экономической ситуацией мы понимаем, что не каждый может позволить желанную игрушку из конструктора», — сказал он.

    По его словам, продажа деталей на развес делает покупку более доступной. Калмыков отметил, что подобное приобретение порадует и креативного ребенка, и взрослого коллекционера.