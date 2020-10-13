Магазин в Нижнем Тагиле уличили в выдаче одной и той же маски всем клиентам
Роспотребнадзор проверил магазин, в котором якобы выдавали одну и ту же маску покупателям несколько раз подряд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Подозрительную деятельность магазина заметил житель Нижнего Тагила, который пришел в магазин. Он рассказал, что забыл дома маску, а на кассе ему любезно предложили одноразовую. Он сделал покупки, оплатил их, после чего кассир сказал мужчине, чтобы он вернул маску. Покупатель послушался, а потом увидел, что эту же маску дали другому человеку.
В группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте», которая выложила историю местного жителя, говорится, что все произошло в магазине «Пятерочка» по адресу проспект Ленина, 64.
В комментариях пользователи скептически отнесли к истории, посчитав, что такое не может быть. Однако пользовательница Ольга Быкова рассказала, что с ней случилась что-то похожее, но в другой «Пятерочке» — на Красном Камне.
При этом в комментариях под постом написал официальный аккаунт «Пятерочки». Администрация попросила автора написать в компанию, чтобы уточнить информацию.