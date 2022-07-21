Магазин Levi’s в московском ТЦ сменил название

Магазин джинсовой одежды Levi`s вновь открыл свои двери для покупателей ТЦ «Авиапарк» в Москве. Однако теперь он называется по-другому — JNS. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

JNS — российский мультибрендовый интернет-магазин одежды и обуви. Кроме Levi’s в его ассортименте представлены марки Lee, Lee Cooper, Lacoste, Wrangler. Компания выкупила магазин Levi’s в «Авиапарке», теперь у него появилось другое юридическое лицо — ООО «Спорт Поинт». При этом одежда осталась все та же.

Дирекция по маркетингу JNS заявила РИА «Новости», что компания собирается и дальше выкупать магазины и делать из них мультибрендовые точки. Речь в данный момент идет только о Levi’s.

Ранее стало известно об уходе с российского рынка бренда H&M. Однако перед окончательным закрытием магазины намерены продать весь товар, распродажи не будет.