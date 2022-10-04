Магазин H&M в ТЦ «Каширская плаза» продолжит работу в штатном режиме | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 18:42 Поделиться Telegram

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Viber Магазин H&M в ТЦ «Каширская плаза» продолжит работу в штатном режиме РИА "Новости"

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H&M начал закрывать свои магазины в России. Такая информация распространилась утром 4 октября в СМИ. Пользователи соцсетей также сообщали о том, что магазины развесили плакаты, предупреждающие о закрытии.

Административный менеджер ТЦ «Каширская плаза» Анна рассказала «360», что как минимум в их торговом центре магазин H&M продолжает работу в штатном режиме.

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«Пустых полок там нет. На складах достаточно товара. Все прекрасно! Магазин работает в штатном режиме. Сообщений о закрытии ни от кого не поступало, и никому [эта информация — прим. ред.] не заявлялась», — подчеркнула Анна.

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В начале сентября ретейлер пообещал держать магазины открытыми, пока не удастся распродать большую часть стока.

H&M основали в Швеции в конце 1940-х. В мире около 4,7 тысячи торговых точек ретейлера, в которых работают более 100 тысяч сотрудников. Компания, специализирующаяся на продаже одежды, пришла на российский рынок в 2009 году. О том, что H&M уйдет из России, стало известно еще в марте. Компания намеревалась до конца октября полностью свернуть бизнес в Сибири и на Дальнем Востоке. Освободившиеся торговые площади займут местные бренды.

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