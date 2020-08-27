Магаданской области выделят около 260 млн рублей на благоустройство парка
Председатель российского правительства Михаил Мишустин объявил, что Магаданской области выделят на благоустройство парка «Маяк» 258 миллионов рублей, а на строительство детсада и школы — 250 миллионов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Этот проект (парк „Маяк“ — прим. ред.) ранее стал одним из победителей всероссийского конкурса в сфере создания комфортной среды в малых городах, исторических поселениях», — цитирует премьера «Парламентская газета».
Он добавил, что региональные власти должны проконтролировать, чтобы в 2020 году все строительные работы были закончены.