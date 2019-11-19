Магаданская область повторила рекорд 1979 года по добыче золота

Магаданские старатели повторили рекорд 1979 года. За 2019 год в регионе добыли более 40 тонн золота. Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ.

«По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота», — указано в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

По состоянию на 1 ноября 2019 года золотопромышленники региона добыли 40,23 тонны золота. Это на семь тонн больше, чем за аналогичный период прошлого, 2018 года. Кроме того, из недр Колымы извлекли 559,3 тонны серебра.

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На счету предприятий Тенькинского городского округа больше всего золота — 16,25 тонны. Также к 1 ноября намыто 17,36 тонны самородного драгметалла. Здесь впереди горняки Ягоднинского городского округа, которые отчитались о 6,74 тонны добытого золота.

В ближайшее время на Колыме собираются побить планку в 50 тонн добытого золота за год. Такие амбициозные планы поставлены в регионе на ближайший год. Как заявил при этом губернатор Магаданской области Сергей Носов, точками роста золотодобычи станут месторождения «Наталка» и «Павлик». Здесь продолжается развитие дополнительных направлений отработки.