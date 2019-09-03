Магаданец не угадал ни одного числа в лотерее и стал миллионером

Названы регионы России, жителям которых чаще всего везет в лотереях Подробнее

Житель Магадана сыграл в быструю лотерею «12/24». Участник должен отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз получает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Тиражи такой лотереи проходят каждые 15 минут, за исключением технических перерывов.

Мужчина приобрел билет за 60 рублей, не угадал ни одного числа и получил заветный приз в виде 2,3 миллиона рублей.

Согласно статистике государственных лотерей, в 2018 году в Дальневосточном федеральном округе 33 участника государственных лотерей выиграли суммы свыше 1 000 000 рублей. В текущем году лотерейными миллионерами стали 28 человек, сообщило ИА Nation News.