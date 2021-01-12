Маг рассказал, как очистить дом от негативной энергии

Гамаюн уточнила, что святки будут длиться до 19 января. Также, по ее словам, для очистки нужно совершить специальные обряды для православных людей.

«Человек должен двигаться слева направо. Зажженной церковной свечой следует окрестить углы, прочитать молитву, обрызгать помещение святой водой», — рассказала Гамаюн.

Она уточнила, что этот ритуал безопасен и не имеет никаких негативных последствий. Также Гамаюн добавила, что частный дом можно очистить при помощи так называемого крестного хода.

«С иконой Пресвятой Богородицы и зажженной церковной свечой нужно три раза обойти дом, прочитать подряд молитвы, „Богородичное правило“, „Отче наш“. Это нужно успеть сделать, пока горит свеча», — рассказала она.

Гамаюн уточнила, что в деревенских домах можно обратиться к домовому. Для этого ему нужно поставить молоко и что-то сладкое и попросить защищать дом.