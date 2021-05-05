Мадуро изобразил самурая с подаренной Сигалом катаной. Видео

Голливудский актер Стивен Сигал подарил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро катану. Лидер латиноамериканской страны ее тут же опробовал в паре боевых стоек.

Местные телеканалы транслировали встречу актера и лидера Венесуэлы, которая прошла в Каракасе. Они обменялись любезностями: Мадуро сыграл несколько секунд на гитаре и вручил ее Сигалу, а актер вручил президенту японский меч. Мадуро после получения подарка сразу встал в боевую стойку и несколько раз взмахнул холодным оружием.

Венесуэльцы высмеяли встречу голливудского актера и их президента в Twitter. Некоторые эту встречу назвали «ударом по дипломатии». Другие отметили, что теперь Мадуро точно должен расправиться с США.

«Похоже, Мадуро теперь переходит в класс самураев», — написал пользователь Twitter.

«Не может быть ничего хуже Мадуро… Появляется Мадуро-самурай», — написал венесуэльский стендап-комик Виктор Медина .