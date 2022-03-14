Россиян предупредили о нашествии шипящих мадагаскарских тараканов

Колонии мадагаскарских шипящих тараканов появились в России из-за допущенной ошибки любителей экзотических насекомых. Они держали своих питомцев в неправильных контейнерах — и те смогли убежать на волю, где расплодились. Об этом в беседе с радиостанцией Sputnik заявила заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Она напомнила, что мадагаскарские шипящие тараканы — это самые крупные насекомые этого вида в мире. До последнего времени в России они не водились, но сейчас есть подтвержденная информация о целых колониях.

«Любители насекомых в качестве домашних животных начали использовать больших мадагаскарских шипящих тараканов. К сожалению, из различных контейнеров и домиков, в которых их держат в квартирах, они часто убегают. Известно, что теперь, например в Москве, есть постоянно живущая популяция шипящих мадагаскарских тараканов», — рассказала Рославцева.

Она пояснила, что узнать насекомое можно по его размеру. В длину они достигают 10 сантиметров.

По словам представителя Роспотребнадзора, бороться с шипящими мадагаскарскими тараканами нужно так же, как с обычными. Для этого нужно использовать препараты для ползающих насекомых или отравленные приманки. Для того, чтобы обезопасить свой дом от нашествия незваных гостей, важно поддерживать чистоту.