Лжесвященника из Кургана обвинили в педофилии

Протоиерей Михаил Кучеров рассказал, что в 2007 году к нему обратилась женщина, заявив, что один из священников изнасиловал ее ребенка. Он подчеркнул, что речь шла про Варуха, не имеющего отношение к РПЦ.

«Мне лично говорили послушники, называли его „голубым“», — приводит слова игумена Илариона ИА Ura.ru.

Отмечается, что Варух сидел в тюрьме за измену Родине, позже его судили за хранение боевых патронов и педофилию. Затем, по словам адвоката Варуха, обвинение в мужеложстве переквалифицировали в антисемитизм.