Лжесвидетеля по делу об убийстве осудили во Владимирской области

В Петушках (Владимирская область) суд вынес наказание 33-летнему мужчине, который солгал во время дачи показаний в деле об убийстве. В течение полугода он будет отчислять государству 10% от своей зарплаты. Об этом написал «Царьград».

По данным следствия, мужчина видел, как его знакомый бьет ножом человека, однако решил сказать, что не знал о преступлении. Он был уведомлен об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, но все же решил соврать.

Правоохранители считают, что на это у него было два мотива: помочь приятелю избавиться от наказания и избежать с его стороны мести. Помимо денежной компенсации, лжесвидетелю придется отбывать наказание в виде шести месяцев исправительных работ.