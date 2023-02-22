Общество 22 февраля 2023, 17:39 Лжесотрудников финансовой организации осудили в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде суд вынес приговор участникам преступной группировки, которая нанесла финансовый ущерб 98 россиянам. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, житель Перми на протяжении двух лет содержал четыре офиса финансовой компании для выдачи гражданам кредитов. После подписания договора, сотрудники компании предлагали жителям Нижнего Новгорода отдать сверху до 50% за оказанные услуги.

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Материальный ущерб от действия мошенников составил более 3,3 миллиона рублей. Фигурантам уголовного дела назначили сроки от трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Всего наказания получили 13 человек.

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