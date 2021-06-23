Лжеполицейского задержали в Петербурге. Он снимал ролики для TikTok

Молодого человека, снимавшего ролики для TikTok в форме майора полиции, задержали правоохранители в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Тиктокера заметили в центре Северной столицы. Он был одет в форму, а при виде настоящих полицейских начал нервничать. При проверке оказалось, что мужчина не имеет никакого отношения к органам внутренних дел.

Лжеполицейского доставили в отдел для разбирательств. Выяснилось, что тиктокеру 27 лет. В Санкт-Петербург он приехал из Пермского края. Молодой человек объяснил, что купил полицейскую форму для съемок видеороликов, которые потом постил в соцсетях. Так он пытался увеличить число подписчиков.

Тиктокеру вручили административный протокол по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». В отделе также записали видео с извинениями блогера, в котором он признался, что эта идея была ошибкой.